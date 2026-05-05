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Pourquoi tant de femmes africaines se blanchissent-elles la peau ? Une étude interroge leurs réponses

par Oyenike Balogun, Assistant Professor of Psychology, Bentley University
La dépigmentation de la peau est souvent perçu comme un choix personnel, mais il est lié à des pesanteurs sociales très fortes.La Conversation


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