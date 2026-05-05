Pas besoin de s'inscrire à une salle de sport : même les petits mouvements ont des bienfaits pour la santé
par Merling Phaswana, Senior Lecturer, University of the Witwatersrand
Philippe Gradidge, Professor, University of the Witwatersrand
L'Afrique du Sud est confrontée à une augmentation alarmante des maladies non transmissibles et de la mortalité qui y est associée. Selon Statistics South Africa, les décès dus à des maladies non transmissibles telles que le diabète de type 2 et l'hypertension ont augmenté de plus de 58 % entre 1997 et 2018.
La crise du surpoids et de l'obésité dans le pays aggrave les risques liés à ces maladies. Près de 40 % de la population…
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- mardi 5 mai 2026