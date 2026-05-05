Mali. Les autorités doivent immédiatement faire la lumière sur le sort et le lieu où se trouve l’avocat et homme politique pro-démocratie Mountaga Tall

par Amnesty International

Réagissant à la disparition de l’avocat malien et leader de l’opposition Mountaga Tall survenue aux premières heures du 3 mai, Ousmane Diallo, chercheur senior sur le Sahel au bureau régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, a déclaré : « Nous sommes alarmés par la disparition de Mountaga Tall, qui a été […] The post Mali. Les autorités doivent immédiatement faire la lumière sur le sort et le lieu où se trouve l’avocat et homme politique pro-démocratie Mountaga Tall appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet