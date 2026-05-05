RDC. Les atteintes aux droits humains effrénées commises par les ADF contre des civil·e·s sont des « crimes de guerre que le monde ne saurait continuer d’ignorer » – nouveau rapport

par Amnesty International

Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), la population civile subit une multiplication des atteintes aux droits humains imputables aux combattant·e·s des Forces démocratiques alliées (ADF) qui s’apparentent à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport. Ce rapport, intitulé « Je n’avais jamais vu […] The post RDC. Les atteintes aux droits humains effrénées commises par les ADF contre des civil·e·s sont des « crimes de guerre que le monde ne saurait continuer d’ignorer » – nouveau rapport appeared first on Amnesty…



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