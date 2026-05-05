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Observatoire des droits humains

« Apprendre est un bon point de départ pour s’engager en faveur de la justice raciale » : le point de vue de Cindy Hawkins Rada, chercheuse et conseillère à Amnesty International

par Amnesty International
Pouvez-vous me décrire et m’expliquer votre rôle à Amnesty International ? Je suis chercheuse et conseillère en justice raciale. Mon rôle consiste à étudier comment le racisme systémique se manifeste dans la société et sous-tend la discrimination raciale au regard du droit international relatif aux droits humains. Par exemple, en quoi les politiques migratoires discriminent les […] The post « Apprendre est un bon point de départ pour s’engager en faveur de la justice raciale » : le point de vue de Cindy Hawkins Rada, chercheuse et conseillère à Amnesty International appeared first on Amnesty…


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