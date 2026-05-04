Chine : Un « plan d’harmonisation » efface peu à peu la langue tibétaine

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un agent de sécurité chinois photographié devant l’École Shangri-La, dans la préfecture autonome tibétaine de Kardze, dans la province du Sichuan en Chine, le 5 septembre 2023. © 2023 AP Photo/Andy Wong Une directive de 2021 du ministère chinois de l’Éducation – le Plan d’harmonisation linguistique pour les enfants – impose l’utilisation du mandarin standard dans l’ensemble de l’enseignement et de l’encadrement préscolaires, y compris dans les régions où vivent les minorités ethniques.En limitant sévèrement l’enseignement en langue tibétaine dès la petite enfance…



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