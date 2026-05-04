Conflits : l'échec à protéger les services de santé

Les chefs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de Médecins sans frontières (MSF) dénoncent « l’échec » de la communauté internationale à protéger les services de santé en temps de conflit.



Lire l'article complet