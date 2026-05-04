Burkina Faso : un comité de l’ONU dénonce des exactions contre les Peuls

Au Burkina Faso, les Peuls sont victimes de violations massives des droits de l’homme, selon des enquêteurs indépendants de l’ONU. Exécutions extrajudiciaires, torture, détentions arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se multiplient lors des opérations militaires et sécuritaires menées contre les groupes djihadistes au Sahel, révélant un climat de répression et de violences ciblées.



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