Détroit d’Ormuz : l’ONU appelle à la prudence alors que de nouvelles attaques sont signalées

La situation était tendue, lundi, dans le détroit stratégique d’Ormuz, entre l'Iran et les États-Unis, alors que de nouvelles attaques ont été signalées aux Émirats arabes unis et à Oman et que des navires américains ont affirmé avoir abattu des missiles de croisière et des drones iraniens et frappé six vedettes rapides qui menaçaient des navires dans le détroit.



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