À quelle heure éteindre les lampadaires pour protéger la biodiversité ?

par Samuel Challéat, Chercheur, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Jean Secondi, maître de conférences en Ecologie, Université d’Angers

Kevin Barré, Post-doctorant en écologie appliquée, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Laurent Godet, Chercheur au CNRS, Nantes Université

Léa Mariton, Post-doctorante en sciences de la conservation & éco-acoustique, Inrae

Thierry Lengagne, chercheur CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1