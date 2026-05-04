À quelle heure éteindre les lampadaires pour protéger la biodiversité ?
par Samuel Challéat, Chercheur, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Jean Secondi, maître de conférences en Ecologie, Université d’Angers
Kevin Barré, Post-doctorant en écologie appliquée, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Laurent Godet, Chercheur au CNRS, Nantes Université
Léa Mariton, Post-doctorante en sciences de la conservation & éco-acoustique, Inrae
Thierry Lengagne, chercheur CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1
Alors que l’extinction nocturne se diffuse dans les communes, trois études portant respectivement sur des rouges-gorges, des crapauds et des chauve-souris montrent que, souvent, éteindre la lumière quelques heures ne suffit pas à restaurer une nuit naturelle. Pour la biodiversité, l’enjeu n’est…
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- lundi 4 mai 2026