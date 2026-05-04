Que nous disent les anciennes voitures du métro de Montréal sur ce que la métropole est devenue ?

par Guillaume Ethier, Professeur en théories de la ville, rapports espace-société, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Alicia Fortin-St-Gelais, M. Sc. Urban Studies, Université du Québec à Montréal (UQAM)