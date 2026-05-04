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Observatoire des droits humains

Que nous disent les anciennes voitures du métro de Montréal sur ce que la métropole est devenue ?

par Guillaume Ethier, Professeur en théories de la ville, rapports espace-société, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Alicia Fortin-St-Gelais, M. Sc. Urban Studies, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Que pensent les Montréalais de leur métro ? Solution de choix à une aire de transitions, le métro reste néanmoins un symbole complexe dans l’imaginaire patrimonial.La Conversation


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