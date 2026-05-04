Appel conjoint de la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, du directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé et du président international de Médecins Sans Frontières

exhortant les États à assurer et à renforcer la protection des soins de santé lors des conflits armés, à l’occasion du dixième anniversaire de la résolution 2286 du Conseil de sécurité de l’ONU

Lire l'article complet © Comité international de la Croix-Rouge - lundi 4 mai 2026