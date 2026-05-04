Élections 2026 : Alejandra Zaga Mendez sera à nouveau la candidate de Québec solidaire dans Verdun

Montréal, le 3 mai 2026 –, a de nouveau été officiellement désignée par les membres de Québec solidaire pour représenter le parti aux prochaines élections générales lors d’une assemblée d’investiture qui s’est déroulée à l’OBNL Entre-Deux-Âges dimanche après-midi.

« Représenter Verdun à l’Assemblée nationale, c’est un immense privilège que je ne prendrai jamais pour acquis. La crise du logement et la hausse du coût de la vie ont toujours été un fléau incontournable à Verdun, mais après plusieurs dénonciations publiques, il y a enfin eu un vent de changement. Nous avons réussi à protéger plus de locataires face aux rénovictions abusives et élargi la loi Françoise David pour mieux protéger nos aînés. Je suis très fière de ce qu’on a accompli ensemble dans les quatre dernières années. Je veux continuer à me battre pour que tout le monde au Québec puisse se loger dans la dignité » a fièrement déclaré Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun.

« Alejandra fait partie de ces femmes en politique qui transforment les préoccupations des gens en actions concrètes. Que ce soit sur la santé mentale ou la protection des locataires des rénovictions, elle a démontré à plusieurs reprises une compréhension fine des enjeux qui touchent les gens. Avec Alejandra comme députée, les gens de Verdun ont découvert ce que ça voulait dire une élue réellement présente sur le terrain, qu’ils peuvent croiser à l’épicerie et dans la rue. C’est une collègue précieuse, et je suis certaine que les citoyennes et citoyens de Verdun voudront continuer le chemin à ses côtés pour les 4 prochaines années » a affirmé Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

L’élection de Mme Zaga Mendez en 2022 a marqué un tournant historique pour Verdun, mettant fin à des décennies de domination libérale et faisant d’elle la première députée de Québec solidaire à représenter la circonscription.

Au cours de son mandat, Mme Zaga Mendez s’est notamment positionnée comme une alliée incontournable des locataires en réclamant l’instauration d’un moratoire sur les rénovictions, afin de freiner les expulsions déguisées et préserver l’accès à des logements abordables pour tous les Québécoises et Québécois.

Elle a aussi porté avec vigueur les enjeux liés à la vétusté de l’Institut Douglas en réclamant des investissements majeurs pour moderniser ses infrastructures et garantir des soins sécuritaires. En réponse aux pressions de la députée solidaire, le gouvernement du Québec a annoncé 50 millions sur deux ans pour des travaux urgents. Finalement, Mme Zaga Mendez est une experte sur les questions environnementales et a fait adopter une motion qui exige au Gouvernement du Québec de chiffrer les coûts des impacts climatiques sur les infrastructures.