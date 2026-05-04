Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’industrie automobile n’échappe pas à un « effet Doppler stratégique »

par Eric Viardot, professeur de stratégie d'entreprise, SKEMA Business School
Lorsque des entreprises évoluent à des vitesses différentes, leurs signaux concurrentiels peuvent être sous‑évalués. On peut y voir une analogie avec l’« effet Doppler » en physique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Après le départ des Émirats arabes unis, assiste-t-on à la fin de l’Opep ? Et faudra-t-il la regretter ?
~ Vie et mort du Front de libération nationale corse
~ Quelle approche globale pour un musée sobre et citoyen ?
~ Évaluations scolaires : noter plus tôt, à quel prix ? Une étude pointe des effets sur la santé mentale des filles
~ Face à Pékin, Taïwan peut-il encore compter sur la protection de Washington ?
~ Que faire de la violence dans les textes sacrés ?
~ Corse : aux racines de la violence politique des années FLNC
~ Bangladesh : intensification de la crise énergétique à la suite au prolongement du conflit entre les États-Unis et l'Iran
~ Canada. Un nouveau rapport d’Amnesty International dénonce des propos xénophobes et racistes qui sont le moteur d’une haine en ligne contre les femmes et les personnes LGBTQI+ racisées
~ Attaques du 25 avril au Mali : les limites d'une stratégie sécuritaire sans solution politique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter