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Canada. Un nouveau rapport d’Amnesty International dénonce des propos xénophobes et racistes qui sont le moteur d’une haine en ligne contre les femmes et les personnes LGBTQI+ racisées

par Amnesty International
Un nouveau rapport de recherche innovant d’Amnesty International détaille le « cocktail virulent » de haine xénophobe, raciste et misogyne dont sont la cible les femmes et les personnes LGBTQI+ racisées au Canada. Intitulé The Hate is Intersectional: Xenophobic Technology-facilitated Gender-Based Violence (TfGBV) against Racialized Women and 2SLGBTQIA+ People in Canada, ce rapport dénonce tout un éventail […] The post Canada. Un nouveau rapport d’Amnesty International dénonce des propos xénophobes et racistes qui sont le moteur d’une haine en ligne contre les femmes et les personnes LGBTQI+…


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