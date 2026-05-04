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Observatoire des droits humains

Soft power et Africa Corps : la nouvelle stratégie russe en Afrique dans un contexte multipolaire

par Saliou Dieng, chercheur, Université Numérique Cheikh Hamidou Kane
Le [recrutement d'au moins 1 417 Africains pour le front ukrainien, dénoncé comme un trafic d'êtres humains, entache durablement l'image de la Russie en Afrique.La Conversation


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