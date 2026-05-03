Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi la première rencontre entre Washington et Téhéran a échoué : comprendre la psychologie des négociations

par Marwan Sinaceur, Professor of Organizational Behavior, ESSEC
Les recherches en sciences comportementales permettent de mettre en évidence les erreurs commises par l’administration Trump lors de la première session de négociations avec l’Iran, tenue à Islamabad les 11 et 12 avril.

Les négociations entre les États-Unis et l’Iran piétinent. La deuxième rencontre de négociation prévue entre les belligérants n’a finalement pas eu lieu. Le président Trump vient d’annuler l’envoi…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Étudiants étrangers : des outils d’intelligence artificielle pour réduire la barrière de la langue ?
~ L’IA sait tout produire… mais pas encore juger : pourquoi nous devenons des opérateurs de l’abondance
~ Pourquoi les États-Uniens se serrent la ceinture mais peuvent dépenser près de 20 euros pour un smoothie
~ Les résidus de cocaïne dans les rivières et les océans modifient les déplacements des saumons
~ L’abandon d’une stratégie vieille de 250 ans… Ce que change la fin de l’obligation vaccinale dans l’armée américaine
~ Dans les bas rapiécés de l’homme le plus riche des États-Unis, le travail oublié des femmes américaines
~ Qu’est-ce qu’une « lingua franca » ? Brève histoire, des croisades à nos jours
~ Haïti : gangs et violence étouffent la presse et mettent en danger les journalistes
~ Les astronautes d'Artemis II célèbrent notre humanité commune à l’ONU
~ La guerre au Moyen-Orient désorganise l’aide mondiale aux réfugiés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter