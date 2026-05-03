Étudiants étrangers : des outils d’intelligence artificielle pour réduire la barrière de la langue ?

par Vincent Berry, Professeur, Université de Montpellier

Chouki Tibermacine, Professeur des universités en sciences du logiciel, Université Bretagne Sud (UBS)

Chrysta Pelissier, Maîtresse de conférences en sciences du langage et sciences de l'Education, Université de Montpellier

Éric Anglaret, Professeur en physique des matériaux, directeur délégué aux relations internationales Polytech Montpellier, Université de Montpellier

Vanessa Vigano, Ingenieure pedagogique, Université de Montpellier