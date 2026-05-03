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Étudiants étrangers : des outils d’intelligence artificielle pour réduire la barrière de la langue ?

par Vincent Berry, Professeur, Université de Montpellier
Chouki Tibermacine, Professeur des universités en sciences du logiciel, Université Bretagne Sud (UBS)
Chrysta Pelissier, Maîtresse de conférences en sciences du langage et sciences de l'Education, Université de Montpellier
Éric Anglaret, Professeur en physique des matériaux, directeur délégué aux relations internationales Polytech Montpellier, Université de Montpellier
Vanessa Vigano, Ingenieure pedagogique, Université de Montpellier
Dans l’enseignement supérieur, le parcours des étudiants étrangers reste marqué par un défi central : comprendre, suivre et participer dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas pleinement. Les avancées récentes de l’intelligence artificielle en traduction et en interprétation ouvrent des perspectives, tout en soulevant des enjeux sensibles de protection des données. Une piste se dessine alors : développer des outils alternatifs, directement hébergés par les établissements eux-mêmes. Des chercheurs de l’Université de Montpellier ont développé un tel prototype.

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