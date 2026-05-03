Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi les États-Uniens se serrent la ceinture mais peuvent dépenser près de 20 euros pour un smoothie

par Yuanyuan (Gina) Cui, Assistant Professor of Marketing, Coastal Carolina University
Patrick van Esch, Associate Professor of Marketing, Coastal Carolina University
Et si le vrai luxe, aujourd’hui, se trouvait dans l’assiette ? Derrière l’essor de l’alimentation premium, une transformation des façons de consommer et de se raconter.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi la première rencontre entre Washington et Téhéran a échoué : comprendre la psychologie des négociations
~ Étudiants étrangers : des outils d’intelligence artificielle pour réduire la barrière de la langue ?
~ L’IA sait tout produire… mais pas encore juger : pourquoi nous devenons des opérateurs de l’abondance
~ Les résidus de cocaïne dans les rivières et les océans modifient les déplacements des saumons
~ L’abandon d’une stratégie vieille de 250 ans… Ce que change la fin de l’obligation vaccinale dans l’armée américaine
~ Dans les bas rapiécés de l’homme le plus riche des États-Unis, le travail oublié des femmes américaines
~ Qu’est-ce qu’une « lingua franca » ? Brève histoire, des croisades à nos jours
~ Haïti : gangs et violence étouffent la presse et mettent en danger les journalistes
~ Les astronautes d'Artemis II célèbrent notre humanité commune à l’ONU
~ La guerre au Moyen-Orient désorganise l’aide mondiale aux réfugiés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter