Pourquoi les États-Uniens se serrent la ceinture mais peuvent dépenser près de 20 euros pour un smoothie
par Yuanyuan (Gina) Cui, Assistant Professor of Marketing, Coastal Carolina University
Patrick van Esch, Associate Professor of Marketing, Coastal Carolina University
Et si le vrai luxe, aujourd’hui, se trouvait dans l’assiette ? Derrière l’essor de l’alimentation premium, une transformation des façons de consommer et de se raconter.
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- dimanche 3 mai 2026