Les résidus de cocaïne dans les rivières et les océans modifient les déplacements des saumons
par Marcus Michelangeli, Lecturer, Environmental Sustainability and Management, Griffith University
Jack Brand, Researcher in Behavioural and Movement Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences
Des saumons qui nagent plus loin, plus vite, et peut-être au mauvais endroit. Derrière cette anomalie comportementale se cache un phénomène global : la contamination des eaux par des résidus de drogues.
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- samedi 2 mai 2026