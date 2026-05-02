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L’abandon d’une stratégie vieille de 250 ans… Ce que change la fin de l’obligation vaccinale dans l’armée américaine

par Katrine L. Wallace, Assistant Professor of Epidemiology and Biostatistics, University of Illinois Chicago
Pendant près de 80 ans, la vaccination contre la grippe allait de soi dans l’armée américaine. Sa remise en cause récente ne repose pas tant sur des arguments médicaux que sur une évolution politique autour de la notion de « liberté médicale ».La Conversation


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