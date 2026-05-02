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Observatoire des droits humains

Le jazz, une musique qui rassemble et un remède en temps de crise

Le jazz n’est pas seulement une musique, mais une forme de « thérapie sociale » qui contribue à apaiser les tensions, à surmonter les barrières et à rétablir un sentiment de lien entre les êtres humains. Tel est le message porté par la Journée internationale du jazz, célébrée chaque année le 30 avril et promue par l’UNESCO afin de faire progresser les valeurs de paix, de dialogue et de compréhension mutuelle.


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