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Haïti : gangs et violence étouffent la presse et mettent en danger les journalistes

En Haïti, les journalistes vivent sous la menace permanente d’être tués ou blessés par des gangs criminels en pleine expansion, tout en continuant à informer dans l’espoir de contribuer à la sécurité de leurs concitoyens.


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