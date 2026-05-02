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Les astronautes d'Artemis II célèbrent notre humanité commune à l’ONU

Un mois après avoir achevé leur survol historique de la Lune, les astronautes de la mission Artemis II de la NASA ont fait escale cette semaine au siège des Nations Unies à New York, porteurs d'un message aux allures de rappel : l'humanité est capable d'accomplir des choses extraordinaires lorsqu'elle agit de concert.


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© Nations Unies -
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