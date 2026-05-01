Le journalisme, un métier de plus en plus précaire et dangereux

Voitures piégées, enlèvements, prison, licenciements : exercer le journalisme devient de plus en plus risqué. A la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le chef des droits de l’homme de l’ONU alerte sur les violences visant les journalistes.



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