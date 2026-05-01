Ruba Ghazal investie candidate dans Mercier : la campagne de Québec solidaire est officiellement lancée

Montréal, le 30 avril 2026 –, a de nouveau été désignée à l’unanimité par les membres de sa circonscription de Mercier pour représenter le parti aux prochaines élections générales, lors d’une soirée d’investiture au Ping Pong Club, dans le Mile-End.

« Être députée de Mercier m’offre un privilège unique, celui d’écouter vos histoires et de comprendre vos besoins. Chaque rencontre me rappelle pourquoi je me suis engagée en politique. Plus que jamais, nous avons besoin d’une force politique progressiste qui ne laisse personne derrière. Je vais continuer de me battre avec toute la force de mes convictions pour la dignité, l’égalité et la justice. J’ai de grandes ambitions pour le Québec et c’est pour ça que je veux continuer mon engagement comme députée, mais aussi comme aspirante première ministre aux prochaines élections. Mon élection en 2018 a été le premier acte de ce combat, et aujourd’hui, en renouvelant mon engagement à Mercier, je lance officiellement le coup d’envoi de la campagne de Québec solidaire ! » a fièrement déclaré Ruba Ghazal lors de sa soirée d’investiture.

« Ruba, c’est bien plus que notre porte-parole, c’est un trésor politique national pour le Québec. Femme déterminée et fièrement ancrée à gauche, elle incarne véritablement cette force indépendantiste et rassembleuse qui nous rend fiers. Elle a tout ce qu’il faut pour faire avancer le Québec vers notre projet de société. C’est un immense honneur pour moi de la soutenir dans cette épopée qui l’a menée de Mercier aux quatre coins du Québec, et qui va même la mener, le 5 octobre prochain, jusqu’au poste de première ministre du Québec » a déclaré Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire et député de Jean-Lesage.

« Pour faire de la politique aujourd’hui, ça prend un courage épouvantable. Le courage de Ruba Ghazal, il me fait rêver. J’aimerais voir de mon vivant Ruba première ministre du Québec, et Québec solidaire être élu au pouvoir », a déclaré l’actrice et interprète de Passe-Partout, Marie Eykel, lors d’une allocution à l’investiture de Ruba Ghazal.

« On a besoin d’un fort contingent de députés de gauche, ceux et celles de Québec solidaire, pour incarner les combats pour la justice, pour défendre les droits inaliénables à l’équité, à la diversité et à l’inclusion, fondements mêmes de toute démocratie. J’appuie Québec Solidaire. et j’appuie Ruba Ghazal, une femme de cœur, passionnée, et rassembleuse » a souligné Pierre Céré, militant indépendantiste et ancien candidat à la chefferie du Parti Québécois.

Élue en octobre 2018 pour succéder à Amir Khadir, Ruba Ghazal a su s’imposer comme une figure de confiance et de continuité pour Québec solidaire dans la circonscription de Mercier. Pendant les huit dernières années, elle a porté haut et fort la voix des gens de son quartier en se portant à la défense des locataires, des petits commerçants et du milieu communautaire.

Fière enfant de la loi 101, Ruba Ghazal place l’éducation, l’égalité des chances et l’inclusion au cœur de son engagement politique. Elle s’est également imposée à l’avant-garde d’une mobilisation nationale contre les féminicides, co-signant une lettre ouverte ce printemps avec de nombreuses personnalités publiques pour exiger au gouvernement l’adoption de la Loi Gabie Renaud, afin de protéger les femmes et d’agir sur les causes profondes de la violence.

L’investiture de Ruba Ghazal ne se veut pas un aboutissement, mais plutôt le début d’une ère de renouveau politique pour la gauche québécoise. Par son fort leadership, Ruba Ghazal parvient à transformer des combats locaux en mobilisation et en victoires nationales pour l’ensemble des Québécoises et Québécois.