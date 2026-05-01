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Monde. Lors de son discours au Congrès de la FIFA, Gianni Infantino doit s’engager en faveur d’une Coupe du monde sans expulsions, détentions ni répression

par Amnesty International
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, doit expliquer aux fédérations membres qui se réunissent le 27 avril à l’occasion du 76e Congrès de la FIFA à Vancouver, au Canada, comment il compte veiller à ce que le plus grand tournoi sportif du monde ne devienne pas un théâtre de répression ni une tribune pour des pratiques […] The post Monde. Lors de son discours au Congrès de la FIFA, Gianni Infantino doit s’engager en faveur d’une Coupe du monde sans expulsions, détentions ni répression appeared first on Amnesty International. ]]>


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