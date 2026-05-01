La conférence de Santa Marta donne un élan politique historique en faveur de transitions justes qui doit se traduire par des mesures axées sur les droits

par Amnesty International

La première conférence sur la transition vers l’abandon des combustibles fossiles a adressé un signal politique fort indiquant que l’ère des énergies fossiles doit prendre fin. Cette « coalition des acteurs » doit désormais traduire son engagement en une coopération internationale proactive afin d’ouvrir la voie à des transitions justes fondées sur les droits, a déclaré Amnesty […] The post La conférence de Santa Marta donne un élan politique historique en faveur de transitions justes qui doit se traduire par des mesures axées sur les droits appeared first on Amnesty International. ]]>



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