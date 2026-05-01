Ouganda. Les autorités doivent enquêter sur les homicides, détentions arbitraires et actes de torture liés aux élections et infligés à des membres et des sympathisant·e·s de l’opposition

par Amnesty International

Les forces ougandaises de sécurité ont pris pour cible des membres et des sympathisant·e·s du parti d’opposition Plateforme de l’unité nationale (NUP), recourant à une force meurtrière, à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements avant, pendant et après les élections générales du 15 janvier, a déclaré Amnesty International jeudi 30 avril. L’organisation a reçu […] The post Ouganda. Les autorités doivent enquêter sur les homicides, détentions arbitraires et actes de torture liés aux élections et infligés à des membres et des sympathisant·e·s de l’opposition appeared first on Amnesty…



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