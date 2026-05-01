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Observatoire des droits humains

Moins d’enfants, mêmes désirs : que révèle la baisse de la fécondité ?

par Laurence Charton, Sociodémographe, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
La baisse de la fécondité révèle surtout la dégradation des conditions de vie et le décalage entre projets parentaux et politiques publiques.La Conversation


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