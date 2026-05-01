Financer l’agriculture africaine : l’urgence de la réforme face à la faim

Alors que les perturbations du détroit d'Ormuz pourraient rapidement faire exploser les prix alimentaires mondiaux, une nouvelle étude de l’ONU et de l’Union africaine (UA) appellent à un financement urgent pour enrayer la hausse de la faim et transformer les systèmes agroalimentaires en Afrique.



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