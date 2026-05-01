Gaza : faute de pesticides, les camps cèdent aux rats et parasites

La pénurie de pesticides est un fléau supplémentaire à Gaza. Sept mois après le cessez-le-feu, les tentes des déplacés se transforment en refuges pour rats et souris. Sans raticides, les humanitaires peinent à enrayer la prolifération de ces rongeurs vecteurs de maladies graves, comme la leptospirose et la peste.



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