Liberté de la presse : des journalistes soudanais honorés pour leur courage

Le Syndicat des journalistes soudanais a été désigné lauréat du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano 2026, a annoncé vendredi l’UNESCO, saluant le rôle crucial de ce collectif dans la défense de la liberté d’informer au cœur d’un conflit dévastateur.



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