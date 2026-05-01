Corée du Nord : l'ONU dénonce le développement de nouveaux arsenaux militaires

La poursuite du développement d'armes nucléaires et de missiles balistiques par les Nord-Coréens demeure « une source de grave préoccupation », a averti jeudi devant le Conseil de sécurité la cheffe des affaires politiques de l’ONU, mettant en garde contre des menaces grandissantes pour la sécurité régionale et internationale.



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