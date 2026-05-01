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Observatoire des droits humains

Comment les chênes déjouent les chenilles en retardant l'ouverture de leurs bourgeons

par Andreas Prinzing, Professor
Jörg Müller, Prof. Dr., Julius Maximilian University of Würzburg
Soumen Mallick, Mallick, Julius Maximilian University of Würzburg
Une nouvelle étude montre que lorsque les chênes sont fortement endommagés par des chenilles une année, ils ouvrent leurs bourgeons plus tard au printemps suivant pour éviter de se faire manger les feuilles.La Conversation


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