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Faut‑il briser le carcan du franc CFA pour enfin transformer l’économie sénégalaise ? Les clés d'une transition réussie

par Souleymane Gueye, Professor of Economics and Statistics, City College of San Francisco
Le débat sur le franc CFA, monnaie commune utilisée par plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale garantie par le Trésor français, fait rage chez les économistes depuis les années 60, mais il n’a jamais préoccupé la plupart des Sénégalais. Au cours de la dernière décennie, les médias, ainsi que les réseaux sociaux, ont manifesté un intérêt croissant pour l’usage du franc CFA.

Ces préoccupations de la population…La Conversation


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