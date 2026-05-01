Photovoltaïque : les dernières avancées des « pérovskites », la filière émergente qui voudrait booster le silicium
par Claudine Katan, Directrice de Recherche, physicienne, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Aditya Mohite, Professor in the Department of Chemical and Biomolecular Engineering with joint positions in Chemistry, Material Science and Nanoengineering, Electrical Engineering, and Applied Physics
George Volonakis, Professeur - Science des matériaux
Jacky Even, Professeur des Universités à l’INSA de Rennes depuis 1999 et membre senior de l’Institut Universitaire de France depuis 2018, INSA Rennes
Vous aimez les Lego ? Vous allez aimer les « pérovskites », ces matériaux modulables qui promettent de l’énergie solaire encore moins coûteuse.
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- vendredi 1er mai 2026