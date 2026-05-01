Photovoltaïque : les dernières avancées des « pérovskites », la filière émergente qui voudrait booster le silicium

par Claudine Katan, Directrice de Recherche, physicienne, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Aditya Mohite, Professor in the Department of Chemical and Biomolecular Engineering with joint positions in Chemistry, Material Science and Nanoengineering, Electrical Engineering, and Applied Physics

George Volonakis, Professeur - Science des matériaux

Jacky Even, Professeur des Universités à l’INSA de Rennes depuis 1999 et membre senior de l’Institut Universitaire de France depuis 2018, INSA Rennes