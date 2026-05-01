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Cambodge : Rejet de l’appel interjeté par un chef de l’opposition

par Human Rights Watch
Click to expand Image Kem Sokha, chef de l’opposition au Cambodge, répondait aux questions d’un journaliste à son domicile à Phnom Penh (où il était assigné à résidence après avoir été détenu) le 16 janvier 2020, peu avant de se rendre au tribunal pour une nouvelle audience de son procès. © 2020 AP Photo/Heng Sinith (Bangkok, 30 avril 2026) – Le 30 avril, la Cour d’appel de Phnom Penh, au Cambodge, a confirmé la condamnation du leader de l’opposition Kem Sokha, basée sur des motifs politiques, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. La cour a confirmé sa condamnation à 27 ans de…


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© Human Rights Watch -
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