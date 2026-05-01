Désuétude du métro de Montréal : Québec solidaire presse la CAQ d’aller chercher les 5 milliards qui dorment à Ottawa

Montréal, le 30 avril 2026 – Alors que le métro de Montréal fêtera ses 60 ans en octobre prochain,, et le responsable solidaire en matière de Transports, Etienne Grandmont, déplorent l’état de décrépitude avancé du réseau. Devant la station De l’Église, l’une des cinq stations les plus mal en point du réseau, ils dénoncent l’incapacité de la CAQ d’obtenir les 5 milliards qu’Ottawa doit au Québec et mettent en garde de refiler la facture aux Québécois et Québécoises.

« Les Montréalais ne sont pas des citoyens de seconde zone et ils méritent mieux que de voir la colonne vertébrale de la ville s’effondrer. Si la CAQ n’arrive pas à récupérer l’intégralité de la somme qui nous est due, elle va passer la facture aux usagers. En ce moment, les gens peinent à sortir la tête de l’eau avec la hausse du coût de la vie. Quand tout coûte plus cher, le gouvernement doit assurer un service de qualité, abordable et sécuritaire à celles et ceux qui se déplacent en métro », déplore Ruba Ghazal.

« Pendant que les usagers subissent les pannes de service et les fermetures de stations, la CAQ s’assoit sur ses mains et tarde à financer le maintien de nos infrastructures de transport. En ce moment même, plus de la moitié des stations sont considérées en mauvais, voire très mauvais état. Le temps presse pour que Québec récupère les 5 milliards qui lui reviennent. Le transport collectif est une option économique et écologique qui doit être financée à la hauteur des besoins », ajoute Etienne Grandmont.

Pour rappel, le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), en vigueur depuis le 1er avril, prévoit des investissements de 25 milliards d’ici 2035. Toutes les provinces canadiennes ont déjà confirmé près de 4 milliards en financement de base. La juste part du Québec devrait représenter 5 milliards, que la CAQ a échoué à rapatrier.

« C’est fini le niaisage. On a de l’argent qui nous appartient et qui pourrait réellement changer les choses pour la fiabilité du service et la sécurité des usagers. », ajoute M. Grandmont.

« Quand le métro ralentit, c’est tout Montréal qui ralentit. Il est honteux de laisser pourrir une infrastructure aussi importante pour les gens de Montréal », conclut Ruba Ghazal.