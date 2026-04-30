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Nucléaire iranien : l’accord de 2015 jugé obsolète par l’AIEA

L'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran ne peut servir de point de départ à un nouvel accord avec ce pays, a déclaré mercredi à New York le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).


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