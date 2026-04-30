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Nouvelle tentative d’assassinat présumée contre Trump : il est peu probable que cela freine sa baisse de popularité

par James K. Rowe, Associate Professor of Political Ecology, University of Victoria
La dernière tentative d’assassinat présumée de Trump n’aurait pas pu survenir à un meilleur moment en raison de sa baisse de popularité. Mais il est peu probable que cela lui profitera.La Conversation


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