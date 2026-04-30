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Observatoire des droits humains

Pourquoi les employés mentent (et ce que les gestionnaires peuvent y faire)

par Guillaume Desjardins, Associate professor, Industrial Relations, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Gia Linh Lam, PhD candidate, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Le mensonge au travail est rarement spectaculaire. Il prend plutôt la forme de silences calculés et de demi-vérités. Et il en dit souvent plus sur l’organisation que sur la morale individuelle.

Imaginons qu’un employé soit à une seule transaction d’atteindre son quota et que vous soyez le dernier client d’un vendredi soir peu achalandé dans son magasin. Pourquoi pourrait-il vous promettre une livraison en 24 heures pour conclure la vente, alors qu’il sait très bien que ce délai ne sera probablement pas respecté ?

Le mensonge est défini de manière générale…La Conversation


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