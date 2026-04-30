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« Les Français ne veulent plus travailler » : généalogie d’un soupçon qui a quarante ans

par Jean Pralong, Professeur de Gestion des Ressources Humaines, EM Normandie
Régulièrement, le rapport des Français au travail est remis en cause. Pourtant, les études montrent que la centralité du travail reste d’actualité. Et c’est peut-être ça le problème…La Conversation


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