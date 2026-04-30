Rencontrez trois journalistes du Sahel central, muselés par les autorités militaires : « nous sommes dans un grand trou noir »

par Amnesty International

Quand le silence devient un crime : Ousmane B.* « Plus d’une dizaine de journalistes de mon entourage ont été inquiétés et menacés, jusqu’à l’enlèvement ou l’arrestation. À chaque fois que j’ai affiché mon soutien à un collègue enlevé, on m’a dit ‘le prochain, ce sera toi’. J’ai reçu des menaces d’agression, d’arrestation, d’enlèvement… On m’a […] The post Rencontrez trois journalistes du Sahel central, muselés par les autorités militaires : « nous sommes dans un grand trou noir » appeared first on Amnesty International. ]]>



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