Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Rencontrez trois journalistes du Sahel central, muselés par les autorités militaires : « nous sommes dans un grand trou noir »

par Amnesty International
Quand le silence devient un crime : Ousmane B.*  « Plus d’une dizaine de journalistes de mon entourage ont été inquiétés et menacés, jusqu’à l’enlèvement ou l’arrestation. À chaque fois que j’ai affiché mon soutien à un collègue enlevé, on m’a dit ‘le prochain, ce sera toi’. J’ai reçu des menaces d’agression, d’arrestation, d’enlèvement… On m’a […] The post Rencontrez trois journalistes du Sahel central, muselés par les autorités militaires : « nous sommes dans un grand trou noir » appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Mesurer l’invisible : ce que l’écorce des arbres nous apprend de la pollution de l’air à Paris
~ Drones, robots, IA : la technologie suffit-elle à préparer la guerre du futur ?
~ Le monopole syndical existe-t-il vraiment ?
~ Des virus hors-norme qui orchestrent la vie aux pôles
~ Donald Trump peut-il poursuivre la guerre en Iran sans l’accord officiel du Congrès ?
~ Un projet controversé de réserve militaire au Burkina Faso
~ Arabie saoudite : Suspendre les exécutions imminentes de migrants éthiopiens
~ Climat : l’Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, alertent l’OMM et Copernicus
~ Amnesty International présente un rapport alarmant sur la situation du logement en milieu autochtone et appelle Ottawa à assumer ses responsabilités.
~ Moyen-Orient. Les dirigeant·e·s mondiaux doivent accorder une place centrale à la protection des civil·e·s et s’entendre sur un cessez-le-feu durable
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter