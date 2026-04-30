Mesurer l’invisible : ce que l’écorce des arbres nous apprend de la pollution de l’air à Paris

par Yann Sivry, Professeur des Universités, Institut de physique du globe de Paris (IPGP)

Aude Isambert, Maîtresse de conférence, Institut de physique du globe de Paris (IPGP); Université Paris Cité

Christine Franke, Maîtresse de conférence, Mines Paris - PSL

Claire Carvallo, Maîtresse de conférence, Sorbonne Université

Laure Turcati, Ingénieure de recherche en sciences participatives, Sorbonne Université