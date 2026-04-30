Mesurer l’invisible : ce que l’écorce des arbres nous apprend de la pollution de l’air à Paris
par Yann Sivry, Professeur des Universités, Institut de physique du globe de Paris (IPGP)
Aude Isambert, Maîtresse de conférence, Institut de physique du globe de Paris (IPGP); Université Paris Cité
Christine Franke, Maîtresse de conférence, Mines Paris - PSL
Claire Carvallo, Maîtresse de conférence, Sorbonne Université
Laure Turcati, Ingénieure de recherche en sciences participatives, Sorbonne Université
Comment mesurer plus finement la pollution de l’air en ville à l’échelle de la rue ? L’écorce des arbres peut livrer des informations précieuses pour guider l’action publique.
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- jeudi 30 avril 2026