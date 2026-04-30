Climat : l’Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale

Incendies records, sécheresse, vagues de chaleur intenses : de la mer Méditerranée jusqu’à l’Arctique, le réchauffement climatique bouscule l’Europe. Ce continent se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, alerte mercredi dans un nouveau rapport une agence de l’ONU, relevant que l’Europe a battu en 2025 son record en matière de canicule marine comme de superficie brûlée par les incendies.



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