Au Soudan en guerre, propagation catastrophique de la dengue

Les cas de dengue connaissent une hausse alarmante au Soudan, un pays ravagé par plus de trois ans de conflit, a alerté lOrganisation mondiale de la santé (OMS), qui plaide pour des financements adéquats et un accès humanitaire durable pour endiguer cette propagation catastrophique d’une maladie ayant fait 169 de morts.



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