Iran : 21 exécutions et 4.000 arrestations depuis le début du conflit fin février

Le chef des droits de l’homme de l’ONU fustige la répression sanglante des dissidents en Iran. Depuis deux mois, 21 exécutions et des milliers d’arrestations ont été orchestrées sous couvert de « sécurité nationale » ou de liens supposés avec l’opposition. L’ONU exige un moratoire immédiat sur la peine capitale et la libération des détenus arbitraires.



Lire l'article complet