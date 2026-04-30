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IA et publicité : sans garde-fous, une menace pour l’intégrité de l’information

Avec plus de 1.000 milliards de dollars de dépenses publicitaires par an, l’ONU alerte sur les risques d’une utilisation non encadrée de l’intelligence artificielle dans la publicité, susceptible d’aggraver la crise mondiale de l’intégrité de l’information.


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© Nations Unies -
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